Scamacca ufficializzato dal West Ham: che gaffe del club inglese! (Di martedì 26 luglio 2022) Gianluca Scamacca ha appena salutato il Sassuolo ed il nostro calcio, quella Serie A che gli ha dato l'opportunità di approdare in Premier League, precisamente al West Ham, società dalla grande tradizione all'interno della quale numerose pagine sono state scritte proprio da italiani, Paolo Di Canio e Angelo Ogbonna. https://twitter.com/Westham/status/1552043582885879812?s=21&t=WPLWnVTrknHNPxHHmZyhiA Tuttavia l'avventura dell'ex neroverde scuola Roma all'ombra del Big Ben non è incominciata nel migliore dei modi. Non per responsabilità del giocatore, né tantomeno della società riguardo a comportamenti poco corretti nei confronti dell'attaccante, ma per una gaffe del social media manager. Infatti nel post di presentazione della punta azzurra, il suo nome è stato cambiato da Scamacca a Scammaca.

