Il consigliere comunale e segretario del Pd, Marco Biagioni, si era interessato al caso in prima persona E' servito un lungo pressing da parte del Comune sui proprietari dell'immobile, con la ...

Sbarrati gli scantinati pericolosi 'Soccorso, ascoltati i residenti' - Cronaca - lanazione.it E hanno chiamato un'azienda specializzata per ripulire e bonificare gli spazi dove c'era il serio rischio di bucarsi vista la presenza di decine di siringhe abbandonate per terra. "La situazione era ... LA NAZIONE Sbarrati gli scantinati pericolosi "Soccorso, ascoltati i residenti" I due spazi dietro al cinema Astra in via Padova erano diventati il rifugio di tossici e sbandati. Dopo le ultime proteste sono stati chiusi e bonificati dalla proprietà. Ora il piano di recupero ...