‘Saranno Campioni’: Paolo Banchero il nuovo profeta dell’Italia del basket verso Parigi 2024 (Di martedì 26 luglio 2022) “Ribadisco che giocherò in Nazionale, non quest’estate ma la prossima. State tranquilli”. Queste le dichiarazioni di Paolo Banchero, subito dopo essere stato selezionato come prima scelta assoluta al Draft NBA 2022 (per gli Orlando Magic), diventando la seconda prima scelta di cittadinanza italiana della storia dopo Andrea Bargnani. Paolo Napoleon James Banchero, nato a Seattle il 12 novembre 2002, è il nuovo Messia della pallacanestro italiana, l’uomo che può farci sognare veramente per lottare contro le grandi potenze mondiali e portare la Nazionale nel gotha di questa disciplina. Figlio della ex cestista WNBA Rhonda Smith e di Mario Banchero, italo-americano di origini liguri (entrambi si conobbero mentre frequentavano l’Università del Washington), Paolo ha ottenuto ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) “Ribadisco che giocherò in Nazionale, non quest’estate ma la prossima. State tranquilli”. Queste le dichiarazioni di, subito dopo essere stato selezionato come prima scelta assoluta al Draft NBA 2022 (per gli Orlando Magic), diventando la seconda prima scelta di cittadinanza italiana della storia dopo Andrea Bargnani.Napoleon James, nato a Seattle il 12 novembre 2002, è ilMessia della pallacanestro italiana, l’uomo che può farci sognare veramente per lottare contro le grandi potenze mondiali e portare la Nazionale nel gotha di questa disciplina. Figlio della ex cestista WNBA Rhonda Smith e di Mario, italo-americano di origini liguri (entrambi si conobbero mentre frequentavano l’Università del Washington),ha ottenuto ...

