Sapienza Roma | ok Aifa a nuova terapia per cancro prostata metastatico

(Adnkronos) – Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco a un nuovo trattamento contro il tumore alla prostata metastatico, una terapia 'figlia' del progetto Titan che l'università Sapienza di Roma ha coordinato per l'Italia, con Alessandro Sciarra del Dipartimento Materno-infantile e Scienze urologiche. Gli scienziati che hanno partecipato alla ricerca, un programma multicentrico internazionale oggetto di diverse pubblicazioni sul 'New England Journal of Medicine', hanno dimostrato i vantaggi di una terapia sistemica con apalutamide. Il composto, in grado di inibire gli effetti biologici degli androgeni, dopo la validazione da parte dell'Agenzia del farmaco americana Fda e dell'europea Ema, ha incassato anche l'ok dell'Aifa che ne ha approvato la prescrivibilità e ...

