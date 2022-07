Sangiovanni Svela | Difficile Avere Una Relazione Normale Con Giulia!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 26 luglio 2022)ha rilasciato un’intervista a Il Corriere nella quale ha parlato dell’amore e della suacon Giulia,ndo che ci sono delle difficoltà e che non si può definire una storiaè stato uno dei protagonisti della ventesima edizione di Amici, esattamente come la sua fidanzata Giulia Stabile, che ha vinto il programma riscuotendo un enorme successo. Dopo più di un anno, la loro storia d’amore va ancora a gonfie vele, ma il cantante ne ha rivelato qualche dettaglio nel corso di un’intervista.ha rivelato che non sempre è tutto facile e che èvivere una, come tutte le altre, con Giulia.racconta le difficoltà nella storia d’amore ...