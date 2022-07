Sangiovanni criticato per la voce s’incazz* col giornalista | “Il tuo articolo in rima non faceva ridere Non denigrate la mia arte” Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Doveva essere un concerto come tanti. Una grande festa pere il suo pubblico, ma sabato scorso al Castelgrande di Bellinzona (in Svizzera) per il Festival Castle On Air qualè andato storto. Il giorno dopo Il Corriere del Ticino con il titolo “Gli inganni di” hail cantautore e lo show: “Sulla scena con un pesante ritardo accompagnato unicamente da un deejay chesuonare i dischi suoi quali cantilenava sopra senza particolare tecnica vocale”. Manon ci sta e, nella notte, ha pubblicato su Instagram la spiegazione di quanto. “Il tuoincon il mio nome non faa nessuno. – ha esordito– Mi stava cadendo il ...