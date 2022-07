Sampdoria, nuovo tentativo per Pjaca: l'agente prova a convincerlo, la Dinamo si tira fuori (Di martedì 26 luglio 2022) L'ennesimo rifiuto di Marko Pjaca alla Sampdoria non è piaciuto molto ai tifosi blucerchiati e neppure alla dirigenza ligure. L'attaccante... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) L'ennesimo rifiuto di Markoallanon è piaciuto molto ai tifosi blucerchiati e neppure alla dirigenza ligure. L'attaccante...

DiMarzio : #Contini alla @sampdoria in prestito dal @sscnapoli: sarà il nuovo vice Audero @SkySport #calciomercato - SampNews24 : #Pjaca-#Sampdoria, nuovo tentativo dell’agente. La Dinamo Zagabria si sfila - IamCALCIO : Un nuovo under per il Matera: dalla Sampdoria arriva De Vivo. - Biagio130590 : Il Matera prende in prestito dalla Sampdoria l'under De Vivo. - IamCalcioPotenz : Un nuovo under per il Matera: dalla Sampdoria arriva De Vivo -