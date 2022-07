Salvini e Meloni “alleati” nelle piazze, ma alla Camera votano contro sulle concessioni balneari (Di martedì 26 luglio 2022) Fianco a fianco, e nemmeno troppo, nelle piazze, ma nemici nel palazzo. Lega e Fratelli d’Italia si sentono forti di correre in coalizione – insieme a Forza Italia – e grazie soprattutto ai voti del partito di Giorgia Meloni pregustano un governo di centrodestra guidato (probabilmente) dalla prima premier donna. Ma in Parlamento votano in dissenso sul dl concorrenza, in particolare sulla liberalizzazione delle concessioni balneari. Dopo lo stralcio dell’articolo sui taxi, il governo ha preso impegni per condurre comunque in porto la legge: dopo il voto al Senato, dove i balneari avevano ottenuto una deroga delle concessioni fino al 2023, si è passati questa mattina alla Camera, dove soltanto i deputati ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Fianco a fianco, e nemmeno troppo,, ma nemici nel palazzo. Lega e Fratelli d’Italia si sentono forti di correre in coalizione – insieme a Forza Italia – e grazie soprattutto ai voti del partito di Giorgiapregustano un governo di centrodestra guidato (probabilmente) dprima premier donna. Ma in Parlamentoin dissenso sul dl concorrenza, in particolare sulla liberalizzazione delle. Dopo lo stralcio dell’articolo sui taxi, il governo ha preso impegni per condurre comunque in porto la legge: dopo il voto al Senato, dove iavevano ottenuto una deroga dellefino al 2023, si è passati questa mattina, dove soltanto i deputati ...

elio_vito : Salvini, Berlusconi, Meloni sono pericolosi per i programmi, abolire il diritto all'aborto, mettere in galera i con… - elio_vito : Orban oggi ha detto che non vuole 'la mescolanza' delle razze causata dall'immigrazione, da qui alla tragedia della… - msgelmini : Per essere chiari. Qui l’unico vero tradimento è quello compiuto da Salvini che, con la complicità di Forza Italia,… - hebbysciuto : @AlexBazzaro @msgelmini @matteosalvinimi Ma quale centrodestra spero che gli italiani aprano gli occhi prima di aff… - rob_arci : RT @OGiannino: C’è un avversario in più e forse più temibile per @GiorgiaMeloni, ed è Berlusconi. La sua pretesa che agli italiani non impo… -