Salerno Basket | la serba Anastasia Opacic resta in granata

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuticontinuerà la sua avventura in. La 21enne atletaprolunga per un’altra stagione l’accordo con la Nasce Un Sorriso’92 e non vede l’ora di ricominciare per far meglio della passata stagione. La polivalente giocatrice, alta 180 centimetri e impiegabile da pivot o ala forte, cerca di portare con sé nello zainetto tutto il buono del precedente campionato: “Quando ripenso allo scorso torneo, riassumo comunque impressioni positive dal punto di vista personale e di squadra. Vero è che abbiamo perso il treno per la finale promozione in A2 sul più bello, però sapevo di aver bisogno di tempo per adattarmi al nuovo ambiente nel mio primo anno a. Con il tempo, tuttavia, mi sono integrata al meglio ...

SalernoSport24 : ??? Un affare di mercato sulla direttrice Virtus Arechi Salerno-Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina ??? La no… - SalernoSport24 : ??? Un curriculum invidiabile per la nuova arrivata in casa Salerno Basket '92 ??? Scoprite di chi si tratta su Saler… - SalernoSport24 : ??? La Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina ha annunciato il primo colpo per la prossima stagione Un lutto in… - SalernoSport24 : ??? La neopromossa Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina contenderà alla Virtus Arechi Salerno il passaggio al… - SalernoSport24 : ??? La Virtus Arechi Salerno sistema un altro tassello sul perimetro ??? Leggete la notizia su SalernoSport24 ??… -

Basketinside

... il 18 settembre, per il World Cleanup Day, a Padova, Spoleto,e Barletta; e il 27 novembre,... Ultimi Articoli Bellaria, alla Casa Rossa il Gran Galà degli Studenti 2022. Rinascita non ...2022 - 2023 Serie A2 femminile Squadra Battipaglia Sono Giorgia Mini e Sara Zanetti i due volti nuovo di una Battipaglia che, per l'ennesima volta nella sua storia, decide di investire su ... SERIE B UFFICIALE - Ernesto Beatrice torna a Salerno We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Non conosce sosta il mercato del CJ Basket Taranto che è lieto di annunciare di essersi ... Nel campionato successivo indossa le maglie di Desio, prima, e Salerno poi. Quindi, sempre in Serie B, nella ...