Salernitana, TMW: "Nuovo nome per l'attacco dei Campani" (Di martedì 26 luglio 2022) Salernitana ATTACCO- La Salernitana continua il suo ritiro prestagionale, in vista dei prossimi impegni in amichevole. Lavoro forzato e di scarico per gli uomini di Nicola, nel frattempo De Sanctis è attivo sul mercato. Danilo Iervolino e De Sanctis sono attivissimi sul mercato in entrata, vogliono consegnare a Nicola una squadra competitiva per salvarsi senza alcuna difficoltà. Già tanti innesti per l'allenatore ex Genoa, non bastano per cercare una salvezza tranquilla. Dopo l'acquisto quasi ufficiale di Bonazzoli, per 5 milioni dalla Sampdoria, serve un altro nome che faccia sognare la piazza. Si tratta per Piatek, dall'Herta Berlino, bisogna dilazionale bene l'ingaggio, considerato alto dai Campani. Un altro nome caldissimo che rimbalza in queste ore è quello di Andrea Pinamonti, dell'Inter.

