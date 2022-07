Salernitana | riecco Bonazzoli | ufficiale il ritorno dell’attaccante dalla Sampdoria

(Di martedì 26 luglio 2022) “L’U.C.comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’U.S.i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico“. Con questo comunicato, laha donato dei momenti di gioia ai tifosi della; adesso infatti certi di poter apprezzare a lungo il talentomancino Federico. Dopo un’ottima stagione appena conclusa, tra gol spettacolari e grinta, la punta ex Primavera dell’Inter ha impressionato in maglia amaranto, tanto da assicurarsi nuovamente un posto tra le gerarchie dei campani;e definitivo, quindi, l’acquisto dida parte della. Si conclude l’esperienza ...

