Salento, non solo Gallipoli: il magico borgo in cui la pietra si trasforma nell’arco del giorno (Di martedì 26 luglio 2022) In Puglia, in quella che è conosciuta come la “Grecìa salentina”, si trova uno splendido borgo: si chiama Martano, ed è un comune di circa 9000 abitanti. LEGGI ANCHE: — Salento le spiagge più belle e meno affollate Martano, il centro storico e la pietra leccese – Foto: ShutterstockIn quest’area ellenofona si parla un’antica lingua di origine greca, il griko. La zona è stata dominata prima dai bizantini, nel corto del V secolo, e poi entrò a far parte della Contea di Lecce. Salento, Martano e la magia della pietra leccese che trasforma il centro storico Il centro storico di Martano, che si trova in provincia di Lecce, è stato costruito interamente con la cosiddetta “pietra leccese”, che durante l’arco della giornata si trasforma, grazie ai ... Leggi su funweek (Di martedì 26 luglio 2022) In Puglia, in quella che è conosciuta come la “Grecìa salentina”, si trova uno splendido: si chiama Martano, ed è un comune di circa 9000 abitanti. LEGGI ANCHE: —le spiagge più belle e meno affollate Martano, il centro storico e laleccese – Foto: ShutterstockIn quest’area ellenofona si parla un’antica lingua di origine greca, il griko. La zona è stata dominata prima dai bizantini, nel corto del V secolo, e poi entrò a far parte della Contea di Lecce., Martano e la magia dellaleccese cheil centro storico Il centro storico di Martano, che si trova in provincia di Lecce, è stato costruito interamente con la cosiddetta “leccese”, che durante l’arco della giornata si, grazie ai ...

RobertaFinizio : RT @Blu09765054: Le ondine azzurrine lambiscono i piedi... Donde venite... Dalla lontana Grecia, mi dite? Dove Afrodite che gioca ... Con v… - FMorriMorri : @FedericoDeLore7 @umbasdeez Ma nooo, non è discriminatorio!! Pure mia moglie è pugliese e adoriamo il mare del sud,… - filosignorante : @markorgull @ReDeiMonti @Budulacci70 Non disdegnerei un Primitivo del Salento - iosonofuoco : @__sbadabam__ @_Pupi81_ La mia africa. CAZZO. Ma purtroppo la situazione non cambia. Turisti ovunque, spiagge strap… - Giulia_Harries : @Harry_Styles #HarryStylesLoveOnTourBologna #HarryStylesLoveOnTour Visto che stai imparando l'italiano riusciresti… -