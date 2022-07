Sai sempre cosa regalargli: sono i segni zodiacali topi di biblioteca (Di martedì 26 luglio 2022) I segni zodiacali più topi di biblioteca hanno sempre il naso nascosto dentro un libro: sei uno di loro per caso? Scopriamolo subito! Di sicuro hai presente anche tu qualcuno che, appena possibile, china il naso dentro un libro e non smette più di leggerlo! Abbiamo deciso di darti una classifica dell’oroscopo che possa spiegarti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 26 luglio 2022) Ipiùdihannoil naso nascosto dentro un libro: sei uno di loro per caso? Scopriamolo subito! Di sicuro hai presente anche tu qualcuno che, appena possibile, china il naso dentro un libro e non smette più di leggerlo! Abbiamo deciso di darti una classifica dell’oroscopo che possa spiegarti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

maaniballi : RT @MariaRo99325323: Lota non ti permettere di venire a Napoli per i tuoi stupidi comizi, già sai. Napoli e chi la ama dovrebbe essere disg… - halesia2004 : @Ardito98731919 Caro Gassmann, ricordati che Dio paga sempre il sabato. Adesso sai che avevano ragione i no vax per… - PivaEdoardo : RT @redfox78312431: se affermi un concetto trovi sempre qualcuno a rompere le palle...poi la tua tesi viene suffragata dai fatti ed i cacac… - lullaebasta : RT @soloAlessia: Per ogni ma sei sempre la stessa, un non sai quanto ti sbagli. - AdFilippo : @matteosalvinimi Sei imbarazzante perche' sai bene che non e' il.popolo ad eleggere il Presidente del Consiglio ma… -