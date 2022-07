Ryan Gosling difende il suo Ken: nessuno ha mai pensato a lui o giocava con lui (Di martedì 26 luglio 2022) Ryan Goslin invece di promuovere il suo film The gray man, difende Ken, il suo personaggio del film su Barbie. Ecco cosa ha detto. Ryan Gosling è una macchina da interviste. Come spesso accade ai protagonisti di un film quando c’è da promuoverlo in giro per il mondo. In questo caso è per The gray man, action thirller su cui Netflix punta tantissimo (l’ha pagato 200 milioni di dollari!). L’attore e i suoi colleghi (da Chris Evans ad Ana de Armas e Regé-Jean Page) appaiono su giornali, siti e tv ormai da due settimane. Dovrebbero parlare del film, naturalmente. Ma il condizionale è d’obbligo quando ci si riferisce a Ryan Gosling, Che ha passato la maggior parte del tour promozionale a parlare di Barbie. Il film di Greta Gerwig in cui interpreta Ken. E a difendere a ... Leggi su amica (Di martedì 26 luglio 2022)Goslin invece di promuovere il suo film The gray man,Ken, il suo personaggio del film su Barbie. Ecco cosa ha detto.è una macchina da interviste. Come spesso accade ai protagonisti di un film quando c’è da promuoverlo in giro per il mondo. In questo caso è per The gray man, action thirller su cui Netflix punta tantissimo (l’ha pagato 200 milioni di dollari!). L’attore e i suoi colleghi (da Chris Evans ad Ana de Armas e Regé-Jean Page) appaiono su giornali, siti e tv ormai da due settimane. Dovrebbero parlare del film, naturalmente. Ma il condizionale è d’obbligo quando ci si riferisce a, Che ha passato la maggior parte del tour promozionale a parlare di Barbie. Il film di Greta Gerwig in cui interpreta Ken. E are a ...

CineGiornale1 : The Gray Man: recensione del film dei fratelli Russo con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas… - pzlandrea : @robypava L’ho visto ieri proprio in concomitanza dell’infortunio di Pogba e, tra me e me, mi son detto: vorrei che… - kenxbi__ : non si può rimanere indifferenti a ryan gosling nel minuto 44:25 non si può, è umanamente impossibile - badtasteit : Ospite di Jimmy Fallon, #RyanGosling ha avuto modo di commentare le critiche verso il film di Barbie e verso il suo… - kenxbi__ : me la canto e me la suono da sola stanotte, però mi sento figa con sierra six nell’icon, vabbe ryan gosling è bono come il pane quindi -