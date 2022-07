Rugby, si rifiutano di indossare la divisa Lgbt: in sette boicottano il match decisivo (Di martedì 26 luglio 2022) Accade in Australia, nella massima serie rugbistica, dove sette giocatori dei Manly Warringah Sea Eagles, club della costa orientale, hanno già annunciato la loro intenzione nel boicottare la gara di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 luglio 2022) Accade in Australia, nella massima serie rugbistica, dovegiocatori dei Manly Warringah Sea Eagles, club della costa orientale, hanno già annunciato la loro intenzione nel boicottare la gara di ...

