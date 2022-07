“Rtl 102,5 Power Hits Estate 2022”, i conduttori saranno Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto (Di martedì 26 luglio 2022) RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 torna con un cast incredibile ricco di artisti italiani ed internazionali, che si alterneranno sul palco per una serata unica: nella giornata odierna sono stati resi noti i conduttori dell’evento che saranno Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Ceccchetto. “Rtl 102,5 Power Hits Estate 2022”, chi saranno i conduttori L’appuntamento è per il 31 agosto all’Arena di Verona, dove sarà decretato il Power hit dell’Estate 2022. La serata, nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, sarà presentata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) RTL 102.5torna con un cast incredibile ricco di artisti italiani ed internazionali, che si alterneranno sul palco per una serata unica: nella giornata odierna sono stati resi noti idell’evento cheDiCeccchetto. “Rtl 102,5”, chiL’appuntamento è per il 31 agosto all’Arena di Verona, dove sarà decretato ilhit dell’. La serata, nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, sarà presentata ...

IlContiAndrea : Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto sono i conduttori di #powerhitsestate2022 di RTL 102.5. In dire… - RadioZetaOf : ?? C’è solo una cosa di cui siamo sicuri: quando @StrangisLuigi è salito sul palco del #radiozetaFHL22: c’era più di… - RadioDueLaghi : Svelati i nomi dei conduttori di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 conduttori, in programma il 31 agosto all'Arena d… - GiovanniVerdoli : RT @IlContiAndrea: Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto sono i conduttori di #powerhitsestate2022 di RTL 102.5. In diretta d… - lattuga99 : RT @IlContiAndrea: Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto sono i conduttori di #powerhitsestate2022 di RTL 102.5. In diretta d… -