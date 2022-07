RRM3 | soluzioni concrete per alleviare la sofferenza nel mondo | il Piano di lavoro del Team Ricerca

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 26 luglio 2022) di Franca Colozzo Le sfide che si propone il Movimento culturaleper un rinnovamento europeo e mondiale alla luce delle recenti ripercussioni provocate da cambiamenti climatici e dalla guerra in Ucraina. Sembra che l’umanità, nonostante i progressi tecnologici, si senta sempre più sola e indifesa in questoin costante metamorfosi, devastato da guerre, cambiamenti climatici, da carestie e da virus sempre più aggressivi e letali. Prendendo le mosse dalla matrice storica dell’Europa, multi-versatile culla delle arti, che dal Rinascimento italiano iniziò il glorioso cammino per un rinnovamento culturale ed artistico, il Movimento socio-culturale– RINASCIMENTO RENAISSANCE – Millennium III di cui il Prof. George Onsy (Egitto) è presidente e fondatore, si ripropone di avviare un secondo Rinascimento non solo sotto il ...