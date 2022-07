Rosatellum, come funziona la legge elettorale per il voto (Di martedì 26 luglio 2022) Il prossimo 25 settembre 2022 gli italiani saranno chiamati a tornare alle urne per scegliere il nuovo Parlamento che darà vita, dal 13 ottobre prossimo, alle Camere che si riuniranno per seguire i lavori con a capo il nuovo presidente del Consiglio. Succedere a una figura carismatica e, dal punto di vista internazionale, forte come quella di Mario Draghi sarà impresa ardua e i partiti lo sanno bene. Dal 21 luglio, giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere indicendo le elezioni, vanno avanti le trattative tra i big della politica per trovare alleanze e nomi da appoggiare per garantire al futuro inquilino di Palazzo Chigi una base solida per dare il via al proprio lavoro, si spera, almeno quinquennale (qui vi abbiamo parlato dell’incontro Calenda-Gelmini). come ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 luglio 2022) Il prossimo 25 settembre 2022 gli italiani saranno chiamati a tornare alle urne per scegliere il nuovo Parlamento che darà vita, dal 13 ottobre prossimo, alle Camere che si riuniranno per seguire i lavori con a capo il nuovo presidente del Consiglio. Succedere a una figura carismatica e, dal punto di vista internazionale, fortequella di Mario Draghi sarà impresa ardua e i partiti lo sanno bene. Dal 21 luglio, giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere indicendo le elezioni, vanno avanti le trattative tra i big della politica per trovare alleanze e nomi da appoggiare per garantire al futuro inquilino di Palazzo Chigi una base solida per dare il via al proprio lavoro, si spera, almeno quinquennale (qui vi abbiamo parlato dell’incontro Calenda-Gelmini)....

