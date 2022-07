Rosalinda Cannavò, l’attrice come non l’avete mai vista: “Si dovrebbe vergognare” | Ecco cos’è successo (Di martedì 26 luglio 2022) l’attrice italiana si è resa protagonista di uno sfogo in piena regola, a causa di una situazione che l’ha indispettita parecchio L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di sfogarsi duramente attraverso i social network. Tramite una storia di Instagram infatti, Rosalinda ha condiviso tutta la sua rabbia con i numerosi followers che la seguono. Solitamente la ragazza mostra un carattere pacato ed equilibrato, ma stavolta abbiamo avuto modo di conoscere anche un suo altro aspetto. Rosalinda Cannavò (Websource)La ventinovenne, nonostante la giovane età, ha già accumulato diverse esperienze sia in tv che sul set. Sul piccolo schermo quest’anno ha preso parte in qualità di concorrente alle riprese di “Tale e quale show”, programma targato Rai condotto da Carlo Conti. In ... Leggi su kronic (Di martedì 26 luglio 2022)italiana si è resa protagonista di uno sfogo in piena regola, a causa di una situazione che l’ha indispettita parecchio L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di sfogarsi duramente attraverso i social network. Tramite una storia di Instagram infatti,ha condiviso tutta la sua rabbia con i numerosi followers che la seguono. Solitamente la ragazza mostra un carattere pacato ed equilibrato, ma stavolta abbiamo avuto modo di conoscere anche un suo altro aspetto.(Websource)La ventinovenne, nonostante la giovane età, ha già accumulato diverse esperienze sia in tv che sul set. Sul piccolo schermo quest’anno ha preso parte in qualità di concorrente alle riprese di “Tale e quale show”, programma targato Rai condotto da Carlo Conti. In ...

