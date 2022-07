Ronaldo Ten Hag, oggi il confronto per capire il futuro del portoghese a Manchester (Di martedì 26 luglio 2022) Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora incerto, oggi l’asso portoghese avrà l’incontro con Ten Hag per capire quale sarà il suo destino a Manchester Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora incerto, oggi l’asso portoghese avrà l’incontro con Ten Hag per capire quale sarà il suo destino a Manchester. Tra la voglia di andarsene e la difficoltà nel trovare una squadra che possa pagare il suo contratto, lo United non intende privarsene e vuole tenerlo fino a scadenza. Il chiarimento con il tecnico potrebbe portare a clamorose novità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Ildi Cristianoè ancora incerto,l’assoavrà l’incontro con Ten Hag perquale sarà il suo destino aIldi Cristianoè ancora incerto,l’assoavrà l’incontro con Ten Hag perquale sarà il suo destino a. Tra la voglia di andarsene e la difficoltà nel trovare una squadra che possa pagare il suo contratto, lo United non intende privarsene e vuole tenerlo fino a scadenza. Il chiarimento con il tecnico potrebbe portare a clamorose novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

