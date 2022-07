Ronaldo | Cerezo | «Impossibile all’Atletico Madrid»

sportface2016 : #AtleticoMadrid, presidente #Cerezo: 'Impossibile l'arrivo di #CristianoRonaldo' - FaganKara : RT @serieAnews_com: ?? #Ronaldo con le valigie alla mano? Nessuna chance con l'#AtleticoMadrid: le parole del presidente #Cerezo https://t… - serieAnews_com : ?? #Ronaldo con le valigie alla mano? Nessuna chance con l'#AtleticoMadrid: le parole del presidente #Cerezo - zazoomblog : Atletico Madrid presidente Cerezo: “Impossibile l’arrivo di Cristiano Ronaldo” - #Atletico #Madrid #presidente… - sportli26181512 : Cerezo, pres. Atletico Madrid: 'Ronaldo? Per lui è impossibile venire qui. Non so chi abbia inventato questa storia… -

Commenta per primo Per, niente Atletico Madrid. La sentenza arriva da Enrique, presidente dei Colchoneros , che ha parlato per la prima volta del possibile arrivo di CR7 a Madrid sponda biancorossa: 'Non so ...' Non so chi abbia inventato questa storia, ma è praticamente impossibile pervenire all'Atletico Madrid '. Queste sono le parole di Enrique, il quale ha messo un punto alla presunta possibilità di vedere Cristianocon la maglia dell' Atletico Madrid . ...El presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró este marte que "es casi imposible" la llegada del futbolista portugués Cristiano Ronaldo al club rojiblanco, durante un acto ...Enrique Cerezo, presidente de Atlético de Madrid, aclaró este martes que es "prácticamente imposible" la llegada de Cristiano Ronaldo al conjunto colchonero, después de los rumores que surgieron en la ...