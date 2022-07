Roma, urta per sbaglio una moto e viene pestato a sangue: trovato l’aggressore (Di martedì 26 luglio 2022) Aveva parcheggiato la sua minicar in via Montezebio, zona Prati. Facendo manovra per uscire ha, per sbaglio, urtato una moto che si trovava lì vicino. Immediatamente, è sceso dall’auto per verificare il danno ma, tempo un minuto, è stato sorpreso da un uomo che ha iniziato ad urlargli contro e a rompergli, con pugno, il lunotto posteriore. Spaventato, ha cercato di scappare ma è stato raggiunto dall’aggressore che l’ha massacrato di botte. La vicenda Dopo aver visto la reazione dell’uomo (probabilmente proprietario della moto) il ragazzo, impaurito, è salito sulla sua minicar per scappare in direzione della vicina Piazzale Clodio. Ma la sua fuga è durata poco. Il motociclista lo ha raggiunto dopo poco. L’aggressione Ha fermato la minicar scagliando contro il suo casco. Poi ha fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022) Aveva parcheggiato la sua minicar in via Montezebio, zona Prati. Facendo manovra per uscire ha, perto unache si trovava lì vicino. Immediatamente, è sceso dall’auto per verificare il danno ma, tempo un minuto, è stato sorpreso da un uomo che ha iniziato ad urlargli contro e a rompergli, con pugno, il lunotto posteriore. Spaventato, ha cercato di scappare ma è stato raggiunto dalche l’ha massacrato di botte. La vicenda Dopo aver visto la reazione dell’uomo (probabilmente proprietario della) il ragazzo, impaurito, è salito sulla sua minicar per scappare in direzione della vicina Piazzale Clodio. Ma la sua fuga è durata poco. Ilciclista lo ha raggiunto dopo poco. L’aggressione Ha fermato la minicar scagliando contro il suo casco. Poi ha fatto ...

