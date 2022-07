Roma, stalker violento e armato di pistola denunciato dalla ex (Di martedì 26 luglio 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, hanno notificato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip del Tribunale di Roma e arrestato un Romano di 41 anni, incensurato, gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività dei Carabinieri sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla ex compagna dell’indagato che ha riferito di numerose e reiterate condotte violente dell’uomo – atteggiamenti rancorosi, ossessivi, morbosa gelosia, assidui contatti telefonici, minacce e vessazioni anche tramite social network – che le ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022)– I Carabinieri della Stazione diPrima Porta, coordinatiProcura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di, hanno notificato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip del Tribunale die arrestato unno di 41 anni, incensurato, gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività dei Carabinieri sono scattate a seguito della denuncia presentataex compagna dell’indagato che ha riferito di numerose e reiterate condotte violente dell’uomo – atteggiamenti rancorosi, ossessivi, morbosa gelosia, assidui contatti telefonici, minacce e vessazioni anche tramite social network – che le ...

ilfaroonline : Roma, stalker violento e armato di pistola denunciato dalla ex - radioromait : Roma, ex compagna denuncia 41enne stalker: “Ha una pistola in casa”. Trovato revolver rubato nel ’96 - MarcellaMalinv1 : Lo licenziano e lui si trasforma in stalker: giudice lo condanna a un anno di carcere - _Basarab : @SurrexitVere @malessandravar1 Stalker sarà lei, mi scusi. È una gag che chi è di Roma capirà, se vuole gliela spiego. - SulDanubioBlu : Scappo da Roma per evitare il mio secondo stalker, decidendo di restare a casa dei miei per un po', e rivedo il mio… -