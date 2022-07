Roma, paura per due studentesse: turista ubriaco si arrampica fino al terzo piano per molestarle (Di martedì 26 luglio 2022) Roma. Se la sono vista brutta due studentesse americane che mentre stavano tornado a casa sono state importunate da un uomo ubriaco. Prima le ha inseguite riuscendo a prendere per il braccio una delle malcapitate che si è poi divincolata dalla sua stretta ma non pago l’uomo — un turista turco di 40 anni — ha deciso di tentare il tutto per tutto arrampicandosi fino alle finestra del terzo piano del palazzo pur di raggiungere le studentesse. Leggi anche: Malamovida a Trastevere: si prendono a bottigliate davanti al locale, poi aggrediscono la Polizia. Agente ferito Si arrampica al terzo piano per abbordarle: i fatti I fatti risalgono allo scorso 4 aprile. Siamo in via di San Francesco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022). Se la sono vista brutta dueamericane che mentre stavano tornado a casa sono state importunate da un uomo. Prima le ha inseguite riuscendo a prendere per il braccio una delle malcapitate che si è poi divincolata dalla sua stretta ma non pago l’uomo — unturco di 40 anni — ha deciso di tentare il tutto per tuttondosialle finestra deldel palazzo pur di raggiungere le. Leggi anche: Malamovida a Trastevere: si prendono a bottigliate davanti al locale, poi aggrediscono la Polizia. Agente ferito Sialper abbordarle: i fatti I fatti risalgono allo scorso 4 aprile. Siamo in via di San Francesco ...

