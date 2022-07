Roma-Lido, la verità sulle mancate manutenzioni Atac: “Regione Lazio non ha voluto fare lavori” (Di martedì 26 luglio 2022) Roma-Lido. Un atto di accusa pesantissimo quello esplicitamente esposto dall’ex direttore Ingegneria e coordinamento di Atac, Giuseppe Alfonso Cassino, un profilo che ha consacrato una vita nei trasporti in Trenitalia prima, e in Atac poi, precisamente dal 2011 al 2015. Un atto d’accusa senza mezzi termini e rivolto direttamente contro la Regione Lazio. La verità secondo Cassino sulla Regione Lazio Cassino, in sostanza, sostiene che il degrado della ferrovia che unisce Roma a Ostia è stato un atto studiato a tavolino da parte della Regione Lazio, che non ha valuto erogare i finanziamenti per la manutenzione quando era Atac ad occuparsene. Secondo Cassino, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022). Un atto di accusa pesantissimo quello esplicitamente esposto dall’ex direttore Ingegneria e coordinamento di, Giuseppe Alfonso Cassino, un profilo che ha consacrato una vita nei trasporti in Trenitalia prima, e inpoi, precisamente dal 2011 al 2015. Un atto d’accusa senza mezzi termini e rivolto direttamente contro la. Lasecondo Cassino sullaCassino, in sostanza, sostiene che il degrado della ferrovia che uniscea Ostia è stato un atto studiato a tavolino da parte della, che non ha valuto erogare i finanziamenti per la manutenzione quando eraad occuparsene. Secondo Cassino, la ...

