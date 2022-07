Roma, in attesa di Wijnaldum per la difesa spunta Bailly (Di martedì 26 luglio 2022) L’opera di rafforzamento della Roma iniziata dai Friedkin e dal general manager Tiago Pinto è destinata a proseguire con nuovi colpi di calciomercato. Se da giorni infatti la priorità è trovare un rinforzo di peso in grado di alzare la qualità della rosa a centrocampo, nelle ultime ore nei corridoi del Fulvio Bernardini hanno ricominciato ad affrontare il tema legato all’acquisto di un quinto centrale. Oltre a Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla infatti il tecnico giallorosso ha chiesto un altro difensore per completare il reparto. Nei giorni scorsi un nome che sembrava vicino ai giallorossi sembrava quello del francese Zagadou ma, a causa dei numerosi problemi fisici subiti in passato dal giocatore, si sta ragionando anche su un altro profilo. Si tratta di Eric Bailly del Manchester United. L’ivoriano è arrivato ai Red Devils proprio quando ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) L’opera di rafforzamento dellainiziata dai Friedkin e dal general manager Tiago Pinto è destinata a proseguire con nuovi colpi di calciomercato. Se da giorni infatti la priorità è trovare un rinforzo di peso in grado di alzare la qualità della rosa a centrocampo, nelle ultime ore nei corridoi del Fulvio Bernardini hanno ricominciato ad affrontare il tema legato all’acquisto di un quinto centrale. Oltre a Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla infatti il tecnico giallorosso ha chiesto un altro difensore per completare il reparto. Nei giorni scorsi un nome che sembrava vicino ai giallorossi sembrava quello del francese Zagadou ma, a causa dei numerosi problemi fisici subiti in passato dal giocatore, si sta ragionando anche su un altro profilo. Si tratta di Ericdel Manchester United. L’ivoriano è arrivato ai Red Devils proprio quando ...

CB_Ignoranza : Dybala ha scelto la Roma! Dopo una lunga attesa, come riportato da @DiMarzio, la Joya sbarcherà alla corte di Mouri… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO La #Roma annuncia sui social l'arrivo di #Dybala Attesa per il comunicato ufficiale #SkySport #SkyCalciomercato - FBiasin : “C’è l’offerta ufficiale della #Roma per #Dybala, ora #Antun potrebbe temporeggiare in attesa dei rilanci di… - a_depadova : RT @jackcalvarosie: ?? CAPITOLO #ZANIOLO ?? “Ultima richiesta della #Roma è di 50 M solo cash (15+35 o 20+20+10). La #Juventus non ha ancor… - InfoAtac : #info #atac - Buonanotte da #infoAtac, le interazioni tornano alle ore 5.00, il flusso delle notizie è sempre attiv… -