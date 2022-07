Roma: entra nelle auto ferme allo stop, paura tra gli automobilisti: “Ero con mia nipote quando ha aperto lo sportello” (Di martedì 26 luglio 2022) Ha tentato di entrare nelle auto ferme allo stop gettando nel panico gli automobilisti. paura domenica scorsa intorno a mezzogiorno in zona Romanina dove uno squilibrato ha cercato di introdursi nei veicoli che transitavano lungo la strada. Fino a quando l’intervento della Polizia non ha messo fine al suo folle comportamento. entrava nelle auto in transito in Via Bernardino Alimena Il tutto è successo lungo Via Bernardino Alimena, in corrispondenza di un incrocio. Tra le persone coinvolte nel surreale episodio anche un nonno e la sua nipotina che all’improvviso si sono visti spalancare la portiera. E come loro altri automobilisti come detto. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022) Ha tentato diregettando nel panico glimobilisti.domenica scorsa intorno a mezzogiorno in zonanina dove uno squilibrato ha cercato di introdursi nei veicoli che transitavano lungo la strada. Fino al’intervento della Polizia non ha messo fine al suo folle comportamento.vain transito in Via Bernardino Alimena Il tutto è successo lungo Via Bernardino Alimena, in corrispondenza di un incrocio. Tra le persone coinvolte nel surreale episodio anche un nonno e la sua nipotina che all’improvviso si sono visti spalancare la portiera. E come loro altrimobilisti come detto. Leggi ...

