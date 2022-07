Roma, Dybala consacrato da una folla di tifosi: "Grazie del calore, ci vediamo sotto la Curva" (Di martedì 26 luglio 2022) Il Dybala day si è concluso con la consacrazione davanti ai tifosi della Roma. Questa sera alle ore 21 è stato finalmente presentato il nuovo giocatore giallorosso presso Palazzo della Civiltà... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 26 luglio 2022) Ilday si è concluso con la consacrazione davanti aidella. Questa sera alle ore 21 è stato finalmente presentato il nuovo giocatore giallorosso presso Palazzo della Civiltà...

OfficialASRoma : ??? 'Ho parlato tanto con il Direttore, con il Mister, anche con il Presidente. E mi hanno trasmesso tanta sicurezza… - DiMarzio : L'accoglienza dei tifosi della @OfficialASRoma per Paulo #Dybala e la reazione dell'argentino. ???? - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, oggi è il #Dybala day: 'Voglio vincere con questa squadra' ???? - IlMilanista9 : RT @F7derico: La verità è che se il Milanista o juventino accogliesse un giocatore come la Roma ha accolto Dybala, verrebbe visto come un r… - SjorsBrugge : Il nuovo imperatore di Roma #dybala #asroma #imperatore -