Roma, c'è un problema per Bailly (Di martedì 26 luglio 2022) La Roma sta sondando il mercato dei difensori centrali per regalare un colpo low cost a Mourinho. Il nome di Bailly piace, ma c'è... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Lasta sondando il mercato dei difensori centrali per regalare un colpo low cost a Mourinho. Il nome dipiace, ma c'è...

riccardoena66 : @CarlodeBlasio1 Se chiunque vi governi il risultato è sempre lo stesso, non sarete voi Romani il vero problema di R… - giallideilimoni : @fabiospes1 Fabio, ti invito a essere più pragmatico. Non dovrai votare Fratoianni o Speranza. Al proporzionale pot… - mignolodanese : @GiorgioGigante @supporter_roma Problema per me nessuno. Semplicemente non prenderei un calciatore che negli ultimi… - RFHomer : @giuliocavalli @kiara86769608 @LeftAvvenimenti Il campo dei benestanti! Non a caso tutti contro Rdc! Il problema ch… - GiorgioGigante : @mignolodanese @supporter_roma Si parla di prestito. Non vedo dove sia il problema -