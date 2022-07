Roma, 500 euro a chi ritrova l’orsacchiotto smarrito dalla figlia in vacanza: “E’ disperata” (Di martedì 26 luglio 2022) Una maxi ricompensa a chi ritroverà…un orsacchiotto smarrito. E’ questo il manifesto apparso in alcune zone di Roma che sta facendo discutere (e non poco) il popolo della rete. Nel testo si legge: “Sono un orsacchiotto perduto a Roma. Il mio proprietario Caroline-Marie mi cerca da giorni. Sono un francese in vacanza in Italia. Se mi trovi i miei genitori torneranno a Roma per me”. Offresi ricompensa per il peluche del cuore perso nella Capitale Per riconoscerlo i genitori aggiungono qualche particolare utile. Il peluche infatti ha una zampa nera. Il testo chiude con un appello: “Nostra figlia è devastata dalla perdita del suo orsacchiotto, chiamateci ai seguenti numeri”. Foto: Claudio Piccolotto I commenti Diverse le reazioni che i post, apparsi un po’ ovunque sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022) Una maxi ricompensa a chi ritroverà…un orsacchiotto. E’ questo il manifesto apparso in alcune zone diche sta facendo discutere (e non poco) il popolo della rete. Nel testo si legge: “Sono un orsacchiotto perduto a. Il mio proprietario Caroline-Marie mi cerca da giorni. Sono un francese inin Italia. Se mi trovi i miei genitori torneranno aper me”. Offresi ricompensa per il peluche del cuore perso nella Capitale Per riconoscerlo i genitori aggiungono qualche particolare utile. Il peluche infatti ha una zampa nera. Il testo chiude con un appello: “Nostraè devastataperdita del suo orsacchiotto, chiamateci ai seguenti numeri”. Foto: Claudio Piccolotto I commenti Diverse le reazioni che i post, apparsi un po’ ovunque sui ...

