Riforma reclutamento, c’è tempo fino al 31 ottobre per conseguire i 24 CFU, ecco come. Campusinrete.it (Di martedì 26 luglio 2022) La Riforma per il reclutamento docenti è stata approvata il 29 giugno scorso, e ha introdotto importanti modifiche agli step da seguire per diventare insegnante. Uno dei temi più caldi inerenti la Riforma è certamente quello dei 24 CFU. Partiamo dal fatto che questi CFU, già acquisiti da molti aspiranti docenti durante il loro percorso universitario, L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) Laper ildocenti è stata approvata il 29 giugno scorso, e ha introdotto importanti modifiche agli step da seguire per diventare insegnante. Uno dei temi più caldi inerenti laè certamente quello dei 24 CFU. Partiamo dal fatto che questi CFU, già acquisiti da molti aspiranti docenti durante il loro percorso universitario, L'articolo .

BeaLorenzin : Non si può più prescindere da una profonda riforma del personale sanitario, del reclutamento e della remunerazione.… - AniefTorino : Anief su Orizzonte scuola - DPCM riforma reclutamento da pubblicare entro una settimana. Il sindacato: sulle quote… - ProDocente : Riforma reclutamento e formazione docenti, in settimana atteso il Dpcm con misure attuative: arriverà? E cosa dispo… - anna_anybell : RT @BeaLorenzin: Non si può più prescindere da una profonda riforma del personale sanitario, del reclutamento e della remunerazione. Il ben… - Deputatipd : RT @BeaLorenzin: Non si può più prescindere da una profonda riforma del personale sanitario, del reclutamento e della remunerazione. Il ben… -