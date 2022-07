Riccardo di Baby ha una mamma famosissima: chi è? La amano tutti (Di martedì 26 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Riccardo Mandolini è uno degli attori italiani emergenti che in molti hanno visto per la prima volta in Baby. Ma sapete chi è la mamma? È un volto famosissimi in tv. Il piccolo schermo è pieno dei cosiddetti “figli di”, alcuni di loro rimangono tali, mentre altri riescono a distinguersi dagli altri e slegarsi dal Leggi su youmovies (Di martedì 26 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Mandolini è uno degli attori italiani emergenti che in molti hanno visto per la prima volta in. Ma sapete chi è la? È un volto famosissimi in tv. Il piccolo schermo è pieno dei cosiddetti “figli di”, alcuni di loro rimangono tali, mentre altri riescono a distinguersi dagli altri e slegarsi dal

Riccardo_criait : RT @CesareCamboni: I baby minatori di cobalto chiedono a draghi di rimanere. - Marilenapas : RT @repubblica: Ultimo torna a casa, in 70 mila cantano al Circo Massimo. E ci sono anche i baby fan [di Riccardo Caponetti] - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ultimo torna a casa, in 70 mila cantano al Circo Massimo. E ci sono anche i baby fan [di Riccardo Caponetti] - massimo0123456 : RT @repubblica: Ultimo torna a casa, in 70 mila cantano al Circo Massimo. E ci sono anche i baby fan [di Riccardo Caponetti] - repubblica : Ultimo torna a casa, in 70 mila cantano al Circo Massimo. E ci sono anche i baby fan [di Riccardo Caponetti] -