Riaperta statale della val Venosta chiusa dopo frana (Di martedì 26 luglio 2022) E' stata Riaperta nel pomeriggio la statale della val Venosta. La strada è stata interrotta ieri da una frana dopo un violento nubifragio nei pressi di Curon. Nel frattempo il manto stradale è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) E' statanel pomeriggio laval. La strada è stata interrotta ieri da unaun violento nubifragio nei pressi di Curon. Nel frattempo il manto stradale è stato ...

sulsitodisimone : RT @BabboleoNews: Riaperta poco dopo le 16 a doppio senso di marcia la statale 35 dei Giovi, chiusa in via preventiva il 15 gennaio scorso… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Riaperta poco dopo le 16 a doppio senso di marcia la statale 35 dei Giovi, chiusa in via preventiva il 15 gennaio scorso… - LiguriaOggi : Busalla, riaperta la statale 35 dei Giovi – VIDEO - BabboleoNews : Riaperta poco dopo le 16 a doppio senso di marcia la statale 35 dei Giovi, chiusa in via preventiva il 15 gennaio s… - GeosNewsGE : Riaperta a doppio senso la statale 35 dei Giovi: era chiusa da gennaio #Genova #Liguria #News -

Riaperta statale della val Venosta chiusa dopo frana E' stata riaperta nel pomeriggio la statale della val Venosta. La strada è stata interrotta ieri da una frana dopo un violento nubifragio nei pressi di Curon. Nel frattempo il manto stradale è stato liberato ... Busalla, riaperta la statale 35 dei Giovi Busalla (Genova) - È stata riaperta a doppio senso di marcia la statale 35 dei Giovi, chiusa in via preventiva il 15 gennaio scorso a seguito di una frana. Il cantiere, gestito da Anas, ha visto la realizzazione di una ... Euronews Italiano Riaperta statale della val Venosta chiusa dopo frana E' stata riaperta nel pomeriggio la statale della val Venosta. La strada è stata interrotta ieri da una frana dopo un violento nubifragio nei pressi di Curon. Nel frattempo il manto stradale è stato l ... Viabilità, riaperta a doppio senso la statale 35 dei Giovi: era chiusa da febbraio L'intervento sul versante proseguirà fino ad aprile del prossimo anno, con possibili limitazioni temporanee della viabilità, sulla base dell'avanzamento delle attività in programma ... E' statanel pomeriggio ladella val Venosta. La strada è stata interrotta ieri da una frana dopo un violento nubifragio nei pressi di Curon. Nel frattempo il manto stradale è stato liberato ...Busalla (Genova) - È stataa doppio senso di marcia la35 dei Giovi, chiusa in via preventiva il 15 gennaio scorso a seguito di una frana. Il cantiere, gestito da Anas, ha visto la realizzazione di una ... Riaperta statale della val Venosta chiusa dopo frana E' stata riaperta nel pomeriggio la statale della val Venosta. La strada è stata interrotta ieri da una frana dopo un violento nubifragio nei pressi di Curon. Nel frattempo il manto stradale è stato l ...L'intervento sul versante proseguirà fino ad aprile del prossimo anno, con possibili limitazioni temporanee della viabilità, sulla base dell'avanzamento delle attività in programma ...