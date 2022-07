Renault | nuova Mégane E - Tech Electric riduce l' impatto ambientale

(Di martedì 26 luglio 2022) ROMA -sfrutta ogni anno il suo know - how per sviluppare innovazioni al servizio dei veicoli elettrici. Se la miniaturizzazione delle batterie e l'aumento della loro autonomia svolgono un ...

Gazzetta_it : Il Suv Renault Austral rinnova le quattro ruote sterzanti - renaultitalia : guidare non è mai stato così emozionante. nuova #Renault #Megane #ETech 100% #electric ti mette al centro dell'azio… - be_eSmart_ : RT @renaultitalia: con 26 sistemi avanzati di assistenza alla guida, nuova #Renault #Megane #ETech 100% #electric è l'esempio perfetto di t… - ChiaraCompagnuc : Nuova Renault Captur 2022-2023, versione rivista di un Suv già di grande successo - renaultitalia : con 26 sistemi avanzati di assistenza alla guida, nuova #Renault #Megane #ETech 100% #electric è l'esempio perfetto… -

Business Online

Grazie al nuovo brevetto,ha progettato un motore sincrono a rotore avvolto senza magneti permanenti perMégane E - TECH Electric. Questa tecnologia migliora il rendimento del motore ...A supporto del lancio diMégane E - Tech Electric, infatti, il gruppo italiano dei Fast Animals And Slow Kids ha pensato bene di registrare il brano Meguppa - rivisitazione di Get Up (I ... Nuova Renault Captur 2022-2023, versione rivista di un Suv già di grande successo ROMA (ITALPRESS) - Renault sfrutta ogni anno il suo know-how per sviluppare innovazioni al servizio dei veicoli elettrici. Se la ...ROMA (ITALPRESS) - Renault sfrutta ogni anno il suo know-how per sviluppare innovazioni al servizio dei veicoli elettrici. Se la miniaturizzazione delle ba ...