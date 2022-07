Registro delle Opposizioni, al via il servizio per evitare il telemarketing molesto (Di martedì 26 luglio 2022) Apre oggi l’iscrizione al sistema per non ricevere più chiamate con offerte commerciali. Ma gli esperti avvertono: “Le aziende scorrette continueranno a disturbare” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 26 luglio 2022) Apre oggi l’iscrizione al sistema per non ricevere più chiamate con offerte commerciali. Ma gli esperti avvertono: “Le aziende scorrette continueranno a disturbare”

