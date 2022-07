Registro delle opposizioni: addio al telemarketing selvaggio (Di martedì 26 luglio 2022) Annamaria Villafrate - Attivo dal 27 luglio 2022, il regolamento del Registro delle opposizioni per opporsi al telemarketing anche sul cellulare e alle chiamate senza operatore. Leggi su studiocataldi (Di martedì 26 luglio 2022) Annamaria Villafrate - Attivo dal 27 luglio 2022, il regolamento delper opporsi alanche sul cellulare e alle chiamate senza operatore.

Agenzia_Ansa : Il 'telemarketing selvaggio' che da anni assilla i cittadini vittime di telefonate commerciali non desiderate, e de… - Agenzia_Ansa : Il nuovo Registro pubblico delle opposizioni disciplinerà il trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali fi… - simonebaldelli : Domani, finalmente, parte il nuovo registro pubblico delle opposizioni per dire stop al telemarketing aggressivo su… - akamasensei : Bloccare le chiamate moleste del telemarketing: come iscriversi al Registro delle opposizioni col cellulare - akamasensei : Registro pubblico opposizioni: cos’è, come funziona e iscriversi al RPO -