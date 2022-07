Regione Lazio – Alzheimer, piano di un milione di euro (Di martedì 26 luglio 2022) Regione Lazio – Approvato piano di un milione di euro per Alzheimer e demenze – Nell’odierna seduta di Giunta è stato approvato il piano di attività regionale del Fondo per l’Alzheimer e le Demenze. Il piano prevede un investimento da oltre 1 milione di euro e un’attività di formazione rivolta ai medici di medicina generale (MMG) che operano nelle Asl o Distretti con l’obbiettivo di creare una rete con i Centri per i disturbi cognitivi e le demenze (CDCD) per una corretta e rapida gestione dei flussi dei pazienti. “Le patologie neurodegenerative che causano la demenza rappresentano un carico assistenziale crescente per il Sistema sanitario anche a causa dell’invecchiamento della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 luglio 2022)– Approvatodi undipere demenze – Nell’odierna seduta di Giunta è stato approvato ildi attività regionale del Fondo per l’e le Demenze. Ilprevede un investimento da oltre 1die un’attività di formazione rivolta ai medici di medicina generale (MMG) che operano nelle Asl o Distretti con l’obbiettivo di creare una rete con i Centri per i disturbi cognitivi e le demenze (CDCD) per una corretta e rapida gestione dei flussi dei pazienti. “Le patologie ndegenerative che causano la demenza rappresentano un carico assistenziale crescente per il Sistema sanitario anche a causa dell’invecchiamento della ...

fattoquotidiano : Zingaretti: “Mie dimissioni da presidente della Regione Lazio solo dopo un’eventuale elezione in Parlamento” - LaVeritaWeb : L’assessore brama la poltrona di governatore. Ma la bocciatura delle cure mediche del Lazio e il rinvio a giudizio… - AndreaVenanzoni : Nicola Zingaretti verso la candidatura alle politiche e Regione Lazio verso elezioni anticipate - enricocoppotell : RT @RaffaBuonaguro: Continuano le buone pratiche per garantire qualità del lavoro, legalità, sicurezza. Importante l'incontro in Regione La… - alfrig409 : RT @velo_di_maia: Dopo l'infelice esperienza di segretario #Zingaretti si dimette da presidente della Regione #Lazio e si mette a 'disposiz… -