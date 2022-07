Regina Elisabetta, 96 anni e quasi senza rughe: la sua crema viso costa meno di 10 euro (Di martedì 26 luglio 2022) A 96 anni la Regina Elisabetta continua a stupire per la sua forza di volontà, per la sua lucidità nell’affrontare le questioni più spinose della famiglia e della Monarchia, per la sua salute di ferro, se non fosse per dei problemi di deambulazione che l’hanno bloccata nell’ultimo anno, e per una pelle curata grazie a una crema viso rigorosamente made in London che usa da 60 anni e che può essere acquistata online anche a meno di 10 euro. crema viso Cyclax Puoi acquistare online la crema antirughe del brand preferito dalla Regina ... Leggi su dilei (Di martedì 26 luglio 2022) A 96lacontinua a stupire per la sua forza di volontà, per la sua lucidità nell’affrontare le questioni più spinose della famiglia e della Monarchia, per la sua salute di ferro, se non fosse per dei problemi di deambulazione che l’hanno bloccata nell’ultimo anno, e per una pelle curata grazie a unarigorosamente made in London che usa da 60e che può essere acquistata online anche adi 10Cyclax Puoi acquistare online laantidel brand preferito dalla...

laura_ceruti : RT @DarioBallini: Calenda: 'Se Elisabetta non se la sente più, la faccio io la Regina' - GraziaSanta : RT @DarioBallini: Calenda: 'Se Elisabetta non se la sente più, la faccio io la Regina' - castell32082033 : RT @DarioBallini: Calenda: 'Se Elisabetta non se la sente più, la faccio io la Regina' - falconiofr : RT @DarioBallini: Calenda: 'Se Elisabetta non se la sente più, la faccio io la Regina' - salvfor3 : RT @DarioBallini: Calenda: 'Se Elisabetta non se la sente più, la faccio io la Regina' -