Raduno Vele Storiche Viareggio, aperte le iscrizioni alla XVII edizione (Di martedì 26 luglio 2022) Prosegue il calendario 2022 delle Vele d'epoca: aperte ufficialmente le iscrizioni per la XVII edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio. L'evento andrà in scena dal 13 al 16 ottobre ed è organizzato dall'omonima associazione in collaborazione con il Club Nautico Versilia. Nelle banchine di fronte la Capitaneria di Porto verrà accolta una flotta di oltre 50 barche d'epoca, classiche, Storiche e tradizionali, suddivise in gruppi di omogeneità. Il programma del Raduno Vele Storiche Viareggio Saranno ammesse, secondo un criterio riconosciuto da Vele Storiche, anche le imbarcazioni realizzate in vetroresina.

