Rabiot rifiuta il trasferimento: il centrocampista vuole solo la Juventus (Di martedì 26 luglio 2022) Il futuro di Rabiot è ancora indeciso ma il centrocampista francese sembra essere intenzionato a restare alla Juventus. Nella passata stagione, la Juventus ha avuto diversi problemi in mezzo al campo a causa di una serie di infortuni e prestazioni non all'altezza delle aspettative di una società che vuole tornare a dominare il campionato. Per raggiungere questo obiettivo serve intervenire in maniera importante sul mercato e, da questo punto di vista, sono già arrivati dei giocatori importanti; in mezzo al campo Allegri ha abbracciato il ritorno di Pogba ma potrebbe, nelle prossime settimane, accogliere un nuovo innesto. Prima, però, serve sfoltire il reparto anche se Rabiot sembra aver rifiutato un possibile trasferimento.

