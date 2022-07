Quello che non sapete della denuncia social di Carlotta Ferlito contro un tassista | VIDEO (Di martedì 26 luglio 2022) C’è un filmato, condiviso dalla stessa protagonista, diventato virale nelle ultime ore. Si tratta del VIDEO in cui la ginnasta italiana Carlotta Ferlito racconta di una discussione avuta a bordo di un taxi con l’autista. L’atleta dell’Esercito, classe 1995, ha spiegato di avere pochi soldi contanti e di aver chiesto al proprietario della vettura – che svolge un servizio pubblico a pagamento – la disponibilità di pagare con la sua carta di credito. Lui le ha detto di no e da lì è nato un alterco che, poi, è stato raccontato dalla stessa ginnasta sul suo seguitissimo profilo TikTok. @laferlyla mia vita è meravigliosa? suono originale – Carlotta Ferlito Carlotta Ferlito denuncia il tassista che non aveva il pos Questa ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) C’è un filmato, condiviso dalla stessa protagonista, diventato virale nelle ultime ore. Si tratta delin cui la ginnasta italianaracconta di una discussione avuta a bordo di un taxi con l’autista. L’atleta dell’Esercito, classe 1995, ha spiegato di avere pochi soldi contanti e di aver chiesto al proprietariovettura – che svolge un servizio pubblico a pagamento – la disponibilità di pagare con la sua carta di credito. Lui le ha detto di no e da lì è nato un alterco che, poi, è stato raccontato dalla stessa ginnasta sul suo seguitissimo profilo TikTok. @laferlyla mia vita è meravigliosa? suono originale –ilche non aveva il pos Questa ...

