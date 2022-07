Quel particolare sconcio della prima di Repubblica su Meloni. “Foto volgare e ambigua” (Di martedì 26 luglio 2022) Fratelli d'Italia-Repubblica, è guerra aperta. Il deputato di FdI Giovanni Donzelli, ospite di 24 Mattino condotto da Simone Spetia su Radio 24, si esprime così sulla prima pagina del quotidiano che titola “Il diktat” e ritrae Giorgia Meloni a bocca aperta con un microfono di forma fallica: “La trovo particolarmente sgradevole, sia nella poca eleganza della Foto, per rimanere nei confini del confronto civile e sia perché parliamo di uno di quei quotidiani che fanno sempre battaglie in difesa delle donne, contro il body shaming, contro la volgarità e gli insulti, poi però se si deve giocare sull'ambiguità con una donna di destra va benissimo”. “La trovo - continua ancora l'onorevole di FdI - molto offensiva nei confronti del rispetto di tutte le donne ma, a prescindere da questo, la trovo ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) Fratelli d'Italia-, è guerra aperta. Il deputato di FdI Giovanni Donzelli, ospite di 24 Mattino condotto da Simone Spetia su Radio 24, si esprime così sullapagina del quotidiano che titola “Il diktat” e ritrae Giorgiaa bocca aperta con un microfono di forma fallica: “La trovo particolarmente sgradevole, sia nella poca eleganza, per rimanere nei confini del confronto civile e sia perché parliamo di uno di quei quotidiani che fanno sempre battaglie in difesa delle donne, contro il body shaming, contro la volgarità e gli insulti, poi però se si deve giocare sull'ambiguità con una donna di destra va benissimo”. “La trovo - continua ancora l'onorevole di FdI - molto offensiva nei confronti del rispetto di tutte le donne ma, a prescindere da questo, la trovo ...

