Quarta dose, Pregliasco: "Fatta e non sono diventato blu, fatela" (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – "Oggi ho fatto la mia Quarta dose di vaccino anti-Covid. E sto bene. Non sono diventato né blu né viola. Adesso mi guardo allo specchio e controllo, ma sono abbastanza tranquillo che non sia successo". Sorride il virologo Fabrizio Pregliasco, mentre conferma, come già anticipato, di aver ricevuto il booster. In quanto over 60, era fra le categorie per le quali è raccomandato fare il richiamo. "Ho scritto anche sui social che l'ho fatto" racconta all'Adnkronos Salute. Sulla sua pagina Facebook c'è pure la foto al momento dell'iniezione ("Non ha prezzo che a eseguire la vaccinazione sia stata una mia allieva", scrive il docente dell'università Statale di Milano, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi). Sotto il post, cominciano ad arrivare i primi commenti, con il ...

