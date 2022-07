"Quando ero alla Juve...": De Ligt al Bayern, la frase rubata che scatena il caos (Di martedì 26 luglio 2022) La frecciata dell'allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, verso la Juve. Che infastidisce particolarmente, specie se al centro di tutto c'è ancora Matthijs de Ligt: ”Ho parlato con lui dopo l'allenamento e mi ha detto che la sessione di oggi è stata la più dura degli ultimi quattro anni. É stato difficile, ma non così tanto”. Parole di accusa verso la preparazione dei calciatori della Juventus, e verso la professionalità dello staff di Massimiliano Allegri, alimentando le polemiche tra Juve e Bayern. “Ho sentito che in Italia è difficile tenersi in forma. Con De Ligt dovremo lavorare sicuramente duro”. Bonucci aveva criticato de Ligt: “Non carine certe sue dichiarazioni” - Parole che arrivano dopo quelle di Leonardo Bonucci a La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) La frecciata dell'allenatore delMonaco, Julian Nagelsmann, verso la. Che infastidisce particolarmente, specie se al centro di tutto c'è ancora Matthijs de: ”Ho parlato con lui dopo l'allenamento e mi ha detto che la sessione di oggi è stata la più dura degli ultimi quattro anni. É stato difficile, ma non così tanto”. Parole di accusa verso la preparazione dei calciatori dellantus, e verso la professionalità dello staff di Massimiliano Allegri, alimentando le polemiche tra. “Ho sentito che in Italia è difficile tenersi in forma. Con Dedovremo lavorare sicuramente duro”. Bonucci aveva criticato de: “Non carine certe sue dichiarazioni” - Parole che arrivano dopo quelle di Leonardo Bonucci a La ...

RaiRadio2 : “Ci sono state tante estati belle, quando ero ragazzino sapevo divertirmi un po’ di più.” @michele_bravi con… - AlbertoBagnai : Certe volte penso a quando ero al posto vostro: - BrescianiWalter : @Ci1812 Verissimo, io me la ricordo bene la noia quando ero bambino...i bambini.di oggi si annoiano ancora? - ChiamamiGG : @giuliocavalli @ellyesse Vivevo a Bologna in quel periodo. Ero in piazza maggiore con le sardine, e giorni dopo qua… - minomazz : @paolomossetti quando ero piccolo si studiava l'atomo come la cosa più piccola, ora sappiamo che ci sono un sacco d… -