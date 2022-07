"Putin, sarà una coincidenza?". Concita-Di Maio, la vergogna contro il centrodestra | Video (Di martedì 26 luglio 2022) Ora che è "sposo promesso" al centrosinistra, Luigi Di Maio viene trattato con tutti gli onori nel salottino di Concita De Gregorio e David Parenzo, a In Onda su La7. E nella puntata di martedì 26 luglio, ecco scatenarsi la consueta caccia grossa al centrodestra, accusato niente meno che essere "filo-Putiniano", vicino al dittatore russo Vladimir Putin. Sul punto, Concita e Di Maio ci sguazzano. "sarà un caso che le forze che hanno fatto cadere il governo hanno in qualche modo a che vedere con la politica di Vladimir Putin? Lei disse che non era un caso, riferendosi a Lega, M5s e Forza Italia. Non è un caso cosa signfica?", alza l'assist la De Gregorio. E Di Maio: "Significa che l'insofferenza nei confronti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Ora che è "sposo promesso" al centrosinistra, Luigi Diviene trattato con tutti gli onori nel salottino diDe Gregorio e David Parenzo, a In Onda su La7. E nella puntata di martedì 26 luglio, ecco scatenarsi la consueta caccia grossa al, accusato niente meno che essere "filo-iano", vicino al dittatore russo Vladimir. Sul punto,e Dici sguazzano. "un caso che le forze che hanno fatto cadere il governo hanno in qualche modo a che vedere con la politica di Vladimir? Lei disse che non era un caso, riferendosi a Lega, M5s e Forza Italia. Non è un caso cosa signfica?", alza l'assist la De Gregorio. E Di: "Significa che l'insofferenza nei confronti del ...

