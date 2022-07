Protezione Civile, da Regione 6 milioni a Comuni e Province per le squadre antincendio (Di martedì 26 luglio 2022) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione Civile, ha approvato i criteri necessari per assegnare 6 milioni di euro di contributi, nelle annualità 2022 e 2023, al fine di sostenere le attività delle squadre antincendio boschivo lombarde (Aib). I contributi saranno assegnati alle Province, Città Metropolitana di Milano, agli enti gestori di Parchi regionali e Comunità montane per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di organizzazione alle squadre Aib lombarde, a copertura delle spese di gestione e del funzionamento del servizio locale Aib; l’assegnazione delle risorse avverrà anche per l’acquisto di mezzi e attrezzature. È stato ritenuto opportuno procedere con una programmazione della spesa su due annualità ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 luglio 2022) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e, ha approvato i criteri necessari per assegnare 6di euro di contributi, nelle annualità 2022 e 2023, al fine di sostenere le attività delleboschivo lombarde (Aib). I contributi saranno assegnati alle, Città Metropolitana di Milano, agli enti gestori di Parchi regionali età montane per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di organizzazione alleAib lombarde, a copertura delle spese di gestione e del funzionamento del servizio locale Aib; l’assegnazione delle risorse avverrà anche per l’acquisto di mezzi e attrezzature. È stato ritenuto opportuno procedere con una programmazione della spesa su due annualità ...

