Programmi elettorali, ecco cosa vogliono gli italiani (ma si parla solo di alleanze)

Definita la data per il voto, ora dovrebbe essere il momento della stesura dei Programmi elettorali. Logica vorrebbe che solamente dopo che i Programmi siano almeno abbozzati si possa parlare di alleanze tra forze politiche con Programmi simili o, quanto meno, compatibili. Definite le alleanze, si dovranno individuare i criteri per la scelta e la ripartizione dei candidati. Nonostante questa logica tanto semplice da essere elementare, scorrendo la stampa quotidiana sembra che sia saltata la prima fase e si siano accumunate la seconda e la terza, ossia che si stiano tessendo alleanze e scegliendo candidati prima di avere definiti almeno gli schemi dei Programmi da contrapporre nella tenzone elettorale. Speriamo che prima della ...

