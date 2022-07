Progetto Open Data INPS, trasparenza e accessibilità per imprese e cittadini (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) - Sempre più spesso si parla di Open Data ovvero di dati aperti e resi accessibili da un'azienda privata o da una pubblica amministrazione, al fine di essere riutilizzati per diversi scopi. Nel percorso di evoluzione e transizione tecnologica e digitale intrapreso dall'INPS la scelta di mettere a disposizione i dati aperti riveste particolare importanza, specie in ottica di: - maggiore trasparenza - completezza di informazione - qualità dei servizi agli utenti In questo senso con il Progetto Open Data l'Istituto ha deciso di semplificare e agevolare la divulgazione dell'enorme mole di dati raccolti, dando la possibilità a chi ne abbia necessità di accedere a tali informazioni tramite una specifica sezione del proprio sito web. Il Progetto ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) - Sempre più spesso si parla diovvero di dati aperti e resi accessibili da un'azienda privata o da una pubblica amministrazione, al fine di essere riutilizzati per diversi scopi. Nel percorso di evoluzione e transizione tecnologica e digitale intrapreso dall'la scelta di mettere a disposizione i dati aperti riveste particolare importanza, specie in ottica di: - maggiore- completezza di informazione - qualità dei servizi agli utenti In questo senso con ill'Istituto ha deciso di semplificare e agevolare la divulgazione dell'enorme mole di dati raccolti, dando la possibilità a chi ne abbia necessità di accedere a tali informazioni tramite una specifica sezione del proprio sito web. Il...

