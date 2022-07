Progetto O.RI. del Sannio, prima giornata dimostrativa (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Sistema di Gestione Integrata dell’Allevamento Ovino Sannita per migliorare il benessere, la produttività e la sostenibilità” è questo il tema della giornata dimostrativa O.Ri. del Sannio che si svolgerà giovedì 28 luglio alle ore 10.00, presso l’azienda Colantone Cristina “I Rampuni”, a Pietraroja. L’evento si svolge nell’ambito delle attività divulgative e promozionali previste dal Progetto finanziato dal PSR Regione Campania, Misura 16.1 azione 2 a sostegno di progetti operativi di Innovazione. L’appuntamento sarà l’occasione per una vera e propria lezione in campo in cui vedere e toccare con mano la biodiversità vegetale dei prati pascolo del territorio sannita; osservare l’innovazione tecnologica della mungitura e l’adeguamento funzionale dei processi produttivi; riconoscere i difetti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Sistema di Gestione Integrata dell’Allevamento Ovino Sannita per migliorare il benessere, la produttività e la sostenibilità” è questo il tema dellaO.Ri. delche si svolgerà giovedì 28 luglio alle ore 10.00, presso l’azienda Colantone Cristina “I Rampuni”, a Pietraroja. L’evento si svolge nell’ambito delle attività divulgative e promozionali previste dalfinanziato dal PSR Regione Campania, Misura 16.1 azione 2 a sostegno di progetti operativi di Innovazione. L’appuntamento sarà l’occasione per una vera e propria lezione in campo in cui vedere e toccare con mano la biodiversità vegetale dei prati pascolo del territorio sannita; osservare l’innovazione tecnologica della mungitura e l’adeguamento funzionale dei processi produttivi; riconoscere i difetti ...

