Prete celebra messa in mezzo al mare e il materassino si trasforma in altare | è polemica

Le foto e il video del parroco che celebra messa in mare stanno facendo il giro del web e scatenando centinaia di reazioni. Parliamo del sacerdote che ha celebrato in acqua con un materassino come altare. E' accaduto domenica ad Alfieri, una delle spiagge più suggestive della provincia di Crotone dove il prete e i fedeli hanno partecipato alla celebrazione.

